Trump'ın Özgürlük Projesi hamlesine İran basınından sert yorum

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine destek sağlanmasını amaçlayan "Özgürlük Projesi"ni kısa süreliğine askıya alma kararını "geri adım" ve "başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, gelişmeyi "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Trump'ın projeyi askıya alma kararının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" olduğu öne sürüldü. Ayrıca, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi" ifadeleri kullanıldı.

"İran'ın uyarıları etkili oldu" yorumu

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da konuya ilişkin haberinde, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını tercih etti.

Ajansın haberinde, Trump'ın projeyi geçici olarak durdurma kararının "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" alındığı iddia edildi.

"Özgürlük Projesi" nedir?

Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle bağlantısı bulunmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vermeye başlayacaklarını açıklamış ve bu girişimi "Özgürlük Projesi" olarak adlandırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin tahliyesi için "Özgürlük Projesi" operasyonunun başlatıldığını savunmuştu.