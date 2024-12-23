Trump'ın Panama ısrarı... ABD bayraklı fotoğrafını paylaştı!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından geri verilmesini talep edebileceğini söylediği Panama Kanalı'yla ilgili fotoğraf paylaştı. Yapay zekayla hazırlanmış Panama Kanalı'nda ABD bayrağının dalgalandığı fotoğrafı "ABD Kanalı'na hoş geldiniz." cümlesiyle yayınladı.

Trump'ın dikkat çeken Panama Kanalı açıklamasının ardından sosyal medyada yaptığı bu paylaşım da tartışmalara neden oldu.

Trump ne demişti?

Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini kaydetmişti.

Trump, eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlamıştı. Donald Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Panama'dan yanıt gecikmemişti

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da Trump'ın sözlerine karşılık olarak, "Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak." demişti. Trump da buna "Göreceğiz" yanıtını vermişti.

Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir" diye konuşmuştu.

Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mulino, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Ancak, vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz" demişti.

Panama Kanalı neden önemli?

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı, Atlantik'ten Pasifik'e ve tersi yöndeki deniz mesafesini yaklaşık olarak 8 bin deniz mili kadar kısaltıyor.

Kanal, petrol, doğal gaz, tahıl ve diğer birçok emtianın yanı sıra, çok sayıda konteyner gemisinin geçtiği kritik ticaret yolu olma özelliğine sahip. Su kanalının stratejik bir konumda bulunması sebebiyle de ticari ve askeri açıdan büyük bir jeopolitik önemi var.

Kanal, CO2 emisyonunu da önleyerek denizcilik endüstrisinin karbon ayak izini azaltmasına yardımcı oluyor. Çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

Kanaldan her gün yaklaşık 40, yılda yaklaşık 15 bin geminin geçtiği tahmin ediliyor. Taşınan yük miktarı 203 milyon tonu buluyor. Bu geçiş oranı dünya deniz ticaretinin yüzde 5'ini oluşturuyor.

Dış ticarette büyük bir paya sahip olan ve 2003 yılından beri Panama Kanalı İdaresi tarafından yönetilen su kanalı, bir yıl içerisinde ortalama 1,5 milyar dolar civarında gelir elde edilmesini sağlıyor.

ABD tarafından 1914 yılında inşa edilen Panama Kanalı'nın yönetimi, eski ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde Panama'ya devredilmişti.