Trump'ın petrol ambargosu bir ülkeyi felç etti: Uçaklar ikmal yapamıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulama kararı Küba'da ciddi bir yakıt kıtlığına yol açarken bazı otellerin kapatılmaya başlandığı öğrenilmişti.

Ülkede derinleşen enerji krizi havayolu taşımacılığına da yansırken Küba hükümeti, uluslararası uçakların da ülkeden yakıt ikmali yapamayacağını açıkladı.

Uçak yakıtı tükendi

Küba’nın uçak yakıtının bugün itibarıyla tükeneceği ve ülkede faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin operasyonlarının da aksayağını öğrenilirken krizin önümüzdeki bir ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

Trump, Küba'nın 'alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit' oluşturduğunu ve bu durumun ulusal acil durum gerektirdiğini belirtmiş, Küba’nın Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerle olan bağlarının, insan hakları ihlallerinin ve komünist liderliğin bölgeyi 'göç ve şiddet yoluyla' istikrarsızlaştırdığını söylemişti.

Trump yönetimi bu söylemlerle baskıyı artırırken, Küba yönetimi bu adımı sert şekilde kınayarak ambargoyu 'şantaj ve abluka' olarak nitelendirdi. ABD baskısı sonrası ülkeye petrol sevkiyatları dururken, komşu ülkeler ise insani yardım göndermeyi ve Küba'ya petrol akışının yeniden başlaması için diplomatik çözüm arayışını savundu.