Trump'ın 'prompter'ı bozuldu: "Kim kullanıyorsa başı büyük belada"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Benim yönetimimim artarda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkansız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum. Binlerce kişi sinirliydi. Bu insanların birçok insanın hayatına mal olduğunu biliyoruz.

Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Keşke bunu BM yapabilseydi. Bu ülkelerin liderlerinin her biri ile ayrı ayrı görüştüm. BM bizim yanımızda değil.

Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen şeyler bunlar. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter.

BM büyük bir organizasyon ancak bunu gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor. Neden var diye çok düşündüm.

İlk başkanlık dönemimde yaptığım gibi bu tehlikeleri olabildiğince yatıştırmak bizim için çok önemli.

Dünyada teröre en büyük sponsor olanların büyük silahlara erişmesine izin veremeyiz. Şu anda yüksek oranlı tam iş birliği teklif ettim. İran komşularını tehdit etmeye devam etti.

İran'ın eski ordu mensupları neredeyse hepsi öldü, artık aramızda değiller. 14 tane devasa bombayı İran'ın nükleer tesislerine fırlattık ve orayı tamamen yok ettik. Biz dünyanın en güçlü silahlarına sahibiz. Ancak onları kullanmaktan nefret ediyoruz.

Ben Gazze'de barışın sağlanması konusunda da çok kararlıyım. Hamas teklifleri sürekli reddediyor. Görüşüyoruz ancak bir sürü kişi Filistin'i tanımaktan bahsediyor.

Hamas teröristlerine bu çok büyük ödül olacak. Ateşkes çok erken sağlanabilirdi. Hamas durmadan fidye istedi.

Şu an rehineleri bırakmanız gerek. Barış için görüşmek zorundayız. 20 rehineyi geri almak istiyoruz. Biz 38 cesedi de istiyoruz. Olabildiğince hızlı şekilde istiyoruz.