Trump'ın Putin'le görüştüğü ortaya çıktı! Dikkat çeken 'Ukrayna' mesajı

ABD Başkanlık Seçimlerini kazanan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı öğrenildi.

The Washington Post'un görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede neler konuşuşdu?

Trump, Putin'e "Washington'ın Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Washington Post'a konuşan bir yetkili, iki liderin Avrupa kıtasında barış hedefini ele aldıklarını ve Trump'ın “Ukrayna'daki savaşın yakın zamanda çözüme kavuşturulmasını” görüşmek üzere görüşmeleri devam ettirmek istediğini ifade ettiğini söyledi.

Ukrayna yönetimi karşı durmadı

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi. Kiev tarafının Trump-Putin görüşmesine itiraf etmedikleri öğrenildi.

Kaynaklar, Ukraynalı yetkililerin Trump'ın savaşa diplomatik bir çözüm bulmak için Putin'le temas kuracağını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Trump sinyali verdi

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmiş ancak herhangi bir ayrıntı vermemişti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Trump'ın özel olarak Rusya'nın ele geçirdiği toprakların bir kısmını elinde tutacağı bir anlaşmayı destekleyeceğinin sinyalini verdiğini ve telefon görüşmesi sırasında toprak konusunu kısaca gündeme getirdiğini söyledi.

Karşılıklı İHA saldırıları

Öte yandan Ukrayna ve Rusya savaşın başlamasından bu yana en ağır insansız hava araçlı saldırılarını düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı altı bölge üzerinde, bazıları Moskova'ya yaklaşan 84 Ukrayna insansız hava aracının yakalandığını ve uçuşların başkentin üç büyük havaalanından yönlendirilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın cumartesi gecesi ülkenin her bölgesine 145 insansız hava aracı fırlattığını ve bunların çoğunun düşürüldüğünü söyledi.