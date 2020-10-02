Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

02 Ekim 2020

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı açıklamada, Trump'a bazı ilaçlar verildiğini belirterek, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, Trump'ın doktoru Sean Conley'in Trump'ın son durumuna ilişkin yazdığı notu basınla paylaştı.

Conley, Trump'a, COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra önlem amaçlı, Regeneron isimli firmanın COVID-19’a karşı geliştirdiği 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Trump'ın bu antikor ilacı haricinde çinko, D vitamini, famotidin ve günlük aspirin takviyesi aldığını da kaydeden Conley, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde. Trump'ın durumu bir uzman grubu tarafından takip ediliyor ve başkan ve eşi Melania Trump'a sonraki aşamalar hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Conley, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da hafif öksürüğü ve baş ağrısı olduğunu aktararak, Trump ailesinin diğer bireylerinin COVID-19 testinin "negatif" çıktığını da sözlerine ekledi.