"Trump'ın seçilmesi dünya ekonomisi için daha fazla risk anlamına geliyor"
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Donald Trump'ın bir sonraki ABD başkanı olarak seçilmesinin küresel ekonomi için daha fazla aşağı yönlü risk olacağı anlamına geldiğini söyledi. Sonuçların AB'nin zayıflıklarını gidermesi için bir uyanış çağrısı olduğunu savundu.
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Villeroy, “Amerikan seçimleri Avrupa için bir uyandırma çağrısı olmalı” dedi ve Trump'ın somut politika hamlelerinin görülmesi gerektiğini, ancak planlarının ABD'de daha yüksek bir bütçe açığına ve daha fazla enflasyona yol açma riski bulunduğunu sözlerine ekledi.
Fransa MB Başkanı ayrıca, ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini de belirtti.