"Trump'ın seçilmesi dünya ekonomisi için daha fazla risk anlamına geliyor"

Villeroy, “Amerikan seçimleri Avrupa için bir uyandırma çağrısı olmalı” dedi ve Trump'ın somut politika hamlelerinin görülmesi gerektiğini, ancak planlarının ABD'de daha yüksek bir bütçe açığına ve daha fazla enflasyona yol açma riski bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fransa MB Başkanı ayrıca, ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini de belirtti.