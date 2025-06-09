Trump'ın seyahat yasakları yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik ve ulusal güvenlik konularında benimsediği sert ve tartışmalı politikalar uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam ediyor.

Trump’ın geçen hafta imzaladığı 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan ve 7 ülkeye yönelik kısmi kısıtlamalar getiren kararname bugün yürürlüğe girdi.

Hangi ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi yasaklandı

"Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması" adlı kararnameye göre, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişi tamamen yasaklandı.

Kararnama kapsamında Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen vatandaşlar ise vizeye başvuracak ve ciddi güvenlik taramalarına tabi tutulacak.

Giriş yasağından etkilenmeyen gruplar hangileri?

İkameti ABD’de bulunanlar, seyahat yasağından etkilenmeyen ülkelerden çifte vatandaşlığa sahip olanlar, özel göçmen vizesine sahip Afganistan vatandaşları, İran’da zulümle karşılaşan etnik ve dini azınlıklara verilen vizeye sahip olanlar ve 2026 Dünya Kupası ile 2028 Olimpiyatları gibi büyük spor etkinlikleri için seyahat edecek olan sporcular, yasaklardan etkilenmeyecek.