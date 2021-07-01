Trump’ın şirketi ve CFO’su Büyük Jüri’de yargılanacak

Manhattan Bölge Savcılığı ve New York Başsavcılığı ofislerinin, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın şirketi Trump Organization ve şirketin CFO koltuğunda uzun süredir oturmakta olan Allen Weisselberg aleyhinde iddianamelerin kendilerine sunulduğunu duyurdu.

Trump’ın yasal temsilcilerinden birinin NBC'ye yaptığı açıklamada, New York Büyük Jürisi tarafından sunulan şirket ve Weisselberg aleyhindeki iddianamelerin Manhattan'daki mahkemede incelenmesi bekleniyor.

Washington Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Weisselberg’in bir eyalet yargıcının önüne çıkarılmasının beklendiğini belirtildi. Mahkemede Trump Organization’ın da yargılanması bekleniyor.

NBC daha önce, Weisselberg ve diğer Trump Organization yöneticilerinin, şirkette ücretleri dışında yan ödemeler aldığını ancak bu ödemeleri vergi beyannamelerinde belirtmediklerini duyurmuştu.

Kaynaklar, eski Başkan Trump'ın bu hafta suçlanmasının beklenmediğini, ancak iddianamelerin şirketine olası para cezaları ve yasal sorunlar getirebileceğini aktarıyor.

Bir diğer kaynak ise, savcıların, Weisselberg'in kendi riskini azaltmak için Trump aleyhine tanıklık yapabileceğinin beklendiğini belirtiyor.