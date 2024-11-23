Trump’ın 'sus payı' davasında yeni gelişme: Ceza süresiz ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödendiği iddiasıyla yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, Trump'ın suçlamaların düşürülmesi için dilekçe sunma talebini kabul etti ve cezanın açıklanması için belirlenen tarihi süresiz erteledi.

Trump’ın avukatları, davanın reddi için dilekçelerini 2 Aralık’a kadar sunacak. Mahkemeyi takip eden Başsavcı Alvin Bragg, bu dilekçelere 9 Aralık’a kadar yanıt verecek. Ancak Yargıç Merchan, cezanın açıklanacağı yeni bir tarih belirlemedi ve gecikmenin nedenine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump cephesi zafer ilan etti

Trump’ın sözcüsü ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump’a karşı açılan sahte Manhattan Davası artık kesin bir zaferle tamamen durduruldu ve ceza ertelendi" dedi. Cheung, Amerikan halkının Trump’ı desteklediğini ve "cadı avı davalarının kalıntılarından kurtulma iradesini ortaya koyduğunu" savundu.

Davanın arka planı

Trump, Mart 2023’te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından, Stormy Daniels’a "sus payı" ödendiği iddiasıyla suçlanmıştı. Nisan 2024’te başlayan ve altı hafta süren duruşmalar sonucunda, jüri Trump’ı hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulmuştu.

Trump, mahkeme kararlarını "siyasi bir cadı avı" olarak nitelendirirken, ABD Yüksek Mahkemesi daha önce Kongre baskını ve seçim müdahalesi gibi resmi eylemleri için dokunulmazlık tanımış, ancak özel davranışlarına yönelik dokunulmazlık hakkının geçerli olmadığını belirtmişti.

Yargıç Merchan, daha önce cezanın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğini açıklamış, ancak yeni bir tarih olarak 26 Kasım’ı belirlemişti. Son karar ile birlikte bu tarih de kaldırılmış oldu ve ceza açıklanması süresiz ertelendi.