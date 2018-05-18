Trump'ın talimatı, ZTE'yi kurtarmaya yetmedi

18 Mayıs 2018

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi, Çinli ZTE’nin 7 yıl boyunca Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklayan kararın devamını oy birliğiyle onayladı.

Temsilciler Meclisi üyesi Ruppersberger, "Bu karar, ABD'nin ambargosunu gözrmezden gelen yabancı bir şirketin ürünlerini ülkemize sızdırmasını engelleyecek" dedi.

ABD, geçen ay Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Trump ise, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi Cinping ile beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtmişti.

ABD’nin en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan ZTE'nin yaptırımları delmenin yanı sıra ABD'de casusluk faaliyeti yürüttüğünü öne süren ABD'li milletvekilleri ise, Trump'ın ZTE için yaptırımları hafifletmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Çinli şirketin "ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit" olduğunu savunmuştu.

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