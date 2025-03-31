Trump'ın tarife açıklaması sonrası New York borsasında karışık seyir
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağına dair açıklaması piyasalarda oynaklığa neden oldu. New York borsası bugün dalgalı seyirle kapandı.
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artarak 42.001,39 puana ulaştı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.611,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalışla 17.299,29 puana geriledi.
Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlik ve tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler sürerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.
Tarifelere ilişkin gelişmeler ve haber akışı yakından takip edilirken, dikkatler Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıklayacağı karşılıklı tarifelere çevrildi.
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamalarında, bu hafta açıklayacağı karşılıklı tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söyledi.
ABD basınında yer alan haberlerde de Trump'ın ekibini tarifeler konusunda daha agresif olmaya zorladığı bildirildi.