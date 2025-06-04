Trump’ın tehdit ettiği tarifelere karşı Brüksel-Washington hattında yoğun diplomasi

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında gümrük tarifeleri konusunda yürütülen müzakereler ivme kazandı. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, müzakerelerin "doğru yönde hızlı bir şekilde" ilerlediğini duyurdu.

Sefcovic, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı için bulunduğu Paris’te, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin verimli ve yapıcı geçtiğini belirten Sefcovic, tarifeler konusunda ilerleme sağlandığını, bu doğrultuda ABD tarafıyla yakın temasta kalacaklarını ifade etti.

Tarife müzakereleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamaların ardından gündemin üst sıralarına taşınmıştı.

Trump, AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinin sonuç vermediğini savunarak, 1 Haziran’dan itibaren Birlik ülkelerine doğrudan yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanmasını önerdiğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş, ardından ABD tarafı yeni tarifelerin yürürlüğe girişini 9 Temmuz 2025 tarihine ertelemişti. Brüksel de müzakerelerin hızlandırılacağını açıklamıştı.

Ancak Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan mevcut yüzde 25’lik tarifelerin yüzde 50’ye çıkarılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Söz konusu tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AB ile ABD arasında yeni bir ticaret anlaşmasının çıkıp çıkmayacağı, önümüzdeki haftalarda yapılacak temaslara bağlı olacak.