Trump'ın telefon hayali suya düştü: Trump T1, müşterilere ulaşmadı
ABD Başkanı Donald Trump’ın çocukları tarafından geliştirilen Trump marka “T1” model akıllı telefonun eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak cihaz, ön sipariş veren müşterilere hâlâ gönderilmedi. Trump Mobile, son olarak resmi internet sitesinden gönderim tarihlerini kaldırdı ve bunun yerine Samsung ile Apple marka telefon seçeneklerini listelemeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump tarafından kurulan Trump Mobile şirketinin ilk amiral gemisi akıllı telefonu Trump T1, aylar geçmesine rağmen hâlâ müşterilere ulaşmadı. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanan cihaz, ön sipariş veren kullanıcıların ödemesine rağmen teslim edilmedi.
Müşteriler aylardır bekliyor
T1 modeli için ön sipariş vermek isteyen müşterilerden 100 dolarlık depozito alınmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık beş ayın ardından şirketten herhangi bir gönderim yapılmadı. Başlangıçta 499 dolara satışa sunulacağı açıklanan modelin, uygun fiyatlı ve sözleşmesiz bir alternatif olacağı duyurulmuştu. Trump Mobile, reklamlarında 7/24 yol yardımı ve ücretsiz uluslararası arama hizmetleri vadetmişti.
Gönderim tarihleri kaldırıldı
Şirketin sosyal medya hesaplarında en son paylaşım 27 Ağustos’ta yapıldı. USA Today’in haberine göre, Trump Mobile web sitesinden gönderim tarihlerini kaldırarak yerine yenilenmiş Samsung ve Apple telefon seçenekleri ekledi.
Altın kasalı, üç kameralı tasarım
Trump T1, Amerikan bayrağı detaylı altın renkli metal kasasıyla dikkat çekiyor. Cihazın teknik özellikleri arasında 6.8 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve üçlü kamera sistemi yer alıyor.