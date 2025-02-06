Trump’ın ticaret savaşı merkez bankalarının politikasını zorluyor

Financial Times’ın haberine göre, Donald Trump’ın ticaret savaşı tehdidi, dünya çapındaki en büyük merkez bankalarının politikalarında daha fazla farklılaşmaya yol açıyor.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası’nın Para Politikası Komitesi toplantısında, bu yıl faiz oranlarını düşüren son merkez bankası olması bekleniyor. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) farklı bir yaklaşım sergiliyor. Geçen hafta, borçlanma maliyetlerini sabit tutan Fed, Başkan Jay Powell’ın açıklamalarıyla güçlü ABD ekonomisinin, gümrük tarifeleri ve Trump’ın diğer politikalarının enflasyona etkilerini gözlemleyerek faiz oranlarını beklemede tutmayı planladığını belirtti.

Daha fazla faiz indirimi ihtimali

Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası, bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürdü ve ABD ile olası bir ticaret savaşının büyümeyi olumsuz etkileyebileceği kaygısıyla daha fazla faiz indirimi ihtimalini açık bıraktı.

TS Lombard ekonomisti Dario Perkins, "Birkaç yıl önce merkez bankaları, Fed’den ayrılmak konusunda oldukça isteksizdi. Ancak gümrük tarifesi tehdidi ve genel belirsizlik, bu durumu değiştirdi. Artık çok daha belirgin bir politika ayrışması söz konusu" dedi.

"Ülkeler arasındaki fark gerçekten büyük olabilir"

PGIM'in küresel tahvil müdürü Robert Tipp ise, "Brinkmanship bir yana, ülkeler arasındaki fark gerçekten büyük olabilir. ABD, bir ticaret savaşında çok daha güçlü bir konumda çünkü dünya çapında bir müşteri konumunda ve bu yüzden ABD piyasaları daha az etkilenecektir. Diğer ülkeler içinse daha güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomiler daha iyi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.