Trump'ın uçağına yakın bölgede şüpheli kule alarmı: FBI soruşturma başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının bulunduğu Palm Beach Uluslararası Havalimanı yakınlarında şüpheli bir av kulesi tespit edilmesi üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

FBI soruşturma başlattı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Fox News'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in, Air Force One'ın park ettiği ve kalkış yaptığı alanı "doğrudan görüş açısına sahip" bir konumda bulunan av kulesini tespit ettiğini söyledi. Patel, tespitin ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve FBI tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olay yerinde kimsenin bulunmadığını kaydeden Patel, FBI ekiplerinin delil toplama ve çevredeki cep telefonu verilerini analiz etme çalışmalarına başladığını aktardı.

Trump uçağa küçük merdivenle bindi

Fox News'in aktardığına göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, artan güvenlik tedbirleri nedeniyle Trump'ın uçağa küçük bir merdiven kullanarak bindiğini ifade etti. Ayrıca, Gizli Servis'in FBI ve Palm Beach County güvenlik birimleriyle "yakın işbirliği içinde" çalıştığı belirtildi.

Geçmişte de saldırı girişimi yaşanmıştı

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'daki konutunun yakınlarında silah sesleri duyulmuş, olay yerinde yapılan aramada AK-47 tipi silah bulunmuş ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonucunda, Ryan Wesley Routh isimli şahıs;

• Önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak,

• Şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak,

• Federal bir memura saldırmak,

• Hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak,

• Seri numarası silinmiş bir silah taşımak suçlarından yargılandığı davada Eylül 2025'te suçlu bulunmuştu.