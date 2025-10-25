Trump’ın 'uyuşturucu lideri' dediği Cumhurbaşkanı Petro: Kolombiya’nın nerede olduğunu bile bilmiyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik “uyuşturucu lideri” suçlamalarına tepki gösterdi.

Başkent Bogota’daki tarihi Bolivar Meydanı’nda toplanan binlerce destekçisine hitap eden Petro, Washington yönetiminin kendisine yönelttiği suçlamaları sert bir dille reddetti.

Petro, “Bay Trump’ın benim kim olduğum, ne düşündüğüm veya bu ülkenin tarihi hakkında hiçbir fikri olmadığını biliyorum. Kolombiya’nın nerede olduğuna dair bile net bir fikri yok. Bu ülkede koka tarlalarını kim artırdı, kim azalttı? Uyuşturucu kartellerine karşı kim savaş açtı?” ifadelerini kullandı.

“ABD’de bir dolarım bile yok”

ABD’nin kendisini ve ailesini yaptırım listesine almasına da değinen Petro, şu ifadeleri kullandı:

“Burada sahtekar iş insanları ve siyasetçiler, ABD’nin aşırı sağını Kolombiya’ya ve Cumhurbaşkanına yaptırım uygulamaya teşvik etti. Bay Trump, şimdi müttefikiniz olan bu kişiler, Kolombiya mafyasının ta kendisidir. Sizin müttefikiniz, Ochoa kartelinin ve Pablo Escobar’ın çevresinde yetişmiş eski bir cumhurbaşkanıdır.”

Petro, hayatı boyunca ticaretle ilgilenmediğini belirterek, “ABD’de bir dolarım bile yok, dondurulacak hiçbir hesabım bulunmuyor. Ne şimdi ne de gelecekte ABD’de iş yapma isteğim oldu” dedi.

ABD, Petro ve ailesine yaptırım uygulamıştı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti, “özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine” eklendi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada Petro döneminde Kolombiya’daki kokain üretiminin “on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını” ve Petro’nun “uyuşturucu kartellerinin artmasına göz yumduğunu” öne sürdü.

Trump: Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideri

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Petro’yu “yasa dışı bir uyuşturucu lideri” olarak tanımlamıştı.

Trump, Petro yönetiminin “kötü bir yönetim” sergilediğini ileri sürerek Kolombiya’ya yapılan tüm ödemelerin durdurulduğunu ve iki ülke ilişkilerinin yeniden düzenlendiğini söylemişti.

Trump ayrıca, Kolombiya’da üretilen uyuşturucunun Meksika üzerinden ABD’ye getirildiğini iddia etmiş ve bu ülkeye yönelik ciddi yaptırımların başladığını açıklamıştı.