Trump'ın Venezuela hamlesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

Petrol fiyatları, Donald Trump'ın Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol sevkiyatı yapacağını açıklamasının ardından geriledi. Söz konusu adımın, hâlihazırda arz fazlası bulunan küresel ham petrol piyasasında baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Chris Wright'a petrolün doğrudan ABD limanlarına gönderilmesine yönelik planın derhal hayata geçirilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Açıklama, ABD'nin hafta sonu düzenlediği sürpriz askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu gözaltına almasının ardından geldi.

Bu gelişmelerin ardından West Texas Intermediate ham petrolü yüzde 1,7 düşüşle varil başına 56,14 dolara kadar geriledi, ardından 56,25 dolar seviyesinde dengelendi. Brent petrolünün varil fiyatı ise yüzde 1,12 azalışla 60,03 dolara indi.

Sevkiyat tek seferlik olabilir

Analistler, açıklanan sevkiyatın tek seferlik olabileceğine dikkat çekerek, Venezuela'nın uzun vadeli üretim artışına ilişkin henüz net bir yol haritası bulunmadığını ifade etti. Westpac Emtia ve Karbon Araştırmaları Başkanı Rob Rennie, siyasi istikrarın güçlenmesi halinde Venezuela'nın petrol üretiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde günlük yaklaşık 1,5 milyon varile çıkabileceğini söyledi. Rennie, üretimin geçen yılki ortalama 930 bin varil/gün seviyesinden, 2000'li yılların ortalarındaki 3 milyon varil/gün düzeyine yaklaşabileceğini belirtti.

Analistlere göre 30-50 milyon varillik sevkiyat, Venezuela ham petrolü dahil ağır petrol işleyebilen Körfez Kıyısı rafinerilerine destek sağlayabilir. Ancak Wood Mackenzie, ek arzın zaten fazla olan piyasaya ekleneceğini ve bunun Brent petrol fiyatlarını şirketin 2026'nın ilk çeyreği için öngördüğü 50 dolar orta-üst bandının altına çekebileceğini kaydetti.