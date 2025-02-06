Trump'ın vergi adımı sonrası Kanada Başbakanı'ndan iş dünyasına çağrı!

Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak resmen göreve başlamasının ardından, ülkenin yeni vergi uygulamalarından etkilenen ülkelerden biri de Kanada oldu. Trump'ın ilave vergi açıklamaları sonrasında harekete geçen Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika dışındaki ülkelerle ticaretin gelişmesi anlamında yeni bir adım atma kararı aldı.

Trudeau: "İhracat pazarını çeşitlendireceğiz"

Kanada'nın ekonomisini geliştirmek adına ticaret rotasını yeni alanlara kaydırma konusunda kararlı gözüken Trudeau, Cuma günü bir ekonomi zirvesi düzenleyeceğini açıkladı.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan büyük şirketlerin yöneticilerini, işçi sendikalarını, Kanada-ABD İlişkileri Konseyi'ni aynı çatı altında buluşturacak etkinliğin amacı, Trudeau'nun sözleriyle ""sınırlarımız içinde inşaat ve ticaret yapmayı kolaylaştırmak ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek".

Trump'ın tepkisi merak ediliyor

Eski maliye bakanlarından John Manley, "Kanada'nın son 30 yıldaki stratejisi ticaret anlaşmalarına dayanıyordu. Trump'ın bozduğu ve artık Kanada için bir iş vakası olarak güvenilemeyecek bir durum" dedi.

Ekonomi zirvesi sonrasında Kanada'nın alacağı yeni kararlar, belirleyeceği stratejiler ve bu kararlara Trump'ın vereceği cevaplar ise haftanın merak edilenleri arasında...