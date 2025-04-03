Trump’ın vergi adımına sert yanıt: “Bu tek taraflı zorbalıktır”

ABD Başkanı Trump’ın yeni tarifelerine küresel tepkiler büyüyor. Ülkeler karşı önlemler hazırlarken, Çin uygulamayı ‘tek taraflı baskı politikası’ olarak değerlendirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtildi.

ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı, bunun uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiğine değinilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına "karşılıklılık" adı altında gümrük tariflerini yükselttiğine ancak bunun, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleri ile elde edilen çıkarlar dengesini ve ABD'nin de uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiğine dikkati çekildi.

ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının bu konudaki memnuniyetsizliklerini ve açık muhalefetlerini dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin sorunlarını çözmeyeceğini kanıtlıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etmesi ve ticaret ortaklarıyla farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde halletmesi çağrısında bulunuldu.

Von Der Leyen: İlk önlem paketini tamamlamak üzereyiz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararına tepki göstererek, "Çeliğe uygulanan gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamak üzereyiz" dedi.



Leyen, Trump'ın vergi kararının küresel ekonomi için darbe olduğunu belirtti. Milyonlarca kişinin çok kısa sürede bundan etkileneceğini aktardı.

Kanada: Aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada'yı yeni vergi listesinin dışında bıraksa da çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin sürdüğünü hatırlatırken, "Buna karşı aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz" dedi.



Güney Kore'nin vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo, ticaret savaşının artık gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Hükümetin gereken önlemleri alması gerektiğini açıkladı.



Brezilya Dışişleri Bakanlığı, "Mütekabiliyetin sağlanması için tüm olası adımları değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Kararın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Avustralya: Amerikalılar için maliyetler artacak

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington yönetiminin vergi kararının mantık temelinde olmadığını aktararak, "Vergiyle birlikte Amerikalılar için maliyetler artacak" ifadesini kullandı.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya şirketlerini ve çalışanları korumaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

İtalya: Yanlış bir tedbir

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük tarifesi getirmesini "yanlış bir tedbir" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Başbakan Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesini, yanlış bir tedbir olarak değerlendiriyorum ve bu, hiçbir tarafın çıkarına değildir." ifadesini kullandı.