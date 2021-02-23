Trump’ın vergi kayıtlarına erişilecek

Eski Başkan Donald Trump’ın başı kanlı Kongre baskını nedeni ile aklandığı azil soruşturmasının ardından şimdi de vergi kayıtları ile dertte. ABD’de Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Trump’ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişimine izin verdi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump’ın emlak şirketi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sigorta ve banka dolandırıcılığı soruşturması için Trump’ın muhasebe firması Mazars USA

LLP’den 8 yıllık mali kayıtları mahkemeye sunmasını istemişti. Vance’in ofisi Yüksek Mahkeme’nin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Çalışma devam ediyor" dedi. Vance, soruşturmanın artık daha geniş olduğunu ve potansiyel banka, vergi ve sigorta dolandırıcılığının yanı sıra iş kayıtlarının tahrif edilmesine odaklanabileceğini belirtti.



Vance, 2019’dan bu yana Trump’ın vergi beyannameleri ve diğer finansal bilgilerine ulaşmaya çalışırken, Trump’ın hukuk ekibi Trump’ın o dönem Başkanlık koltuğunda oturduğu için soruşturulamayacağını savunmuştu. Trump ise, Vance’in soruşturması için “Amerikan tarihindeki en kötü cadı avının devamı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz sene temmuz ayında 7’ye 2 oy ile Trump’ın vergi beyannamesi talebinde bulunan geniş dokunulmazlık iddialarını reddetmişti. Vance, Trump’ın New York’taki mülklerine verilen kredileri ve 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddialarını araştırıyordu.