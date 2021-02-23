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Trump’ın vergi kayıtlarına erişilecek

ABD’de Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump’ın vergi  kayıtlarına erişilmesine izin verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Eski Başkan Donald Trump’ın başı kanlı Kongre baskını nedeni ile  aklandığı azil soruşturmasının ardından şimdi de vergi kayıtları ile  dertte. ABD’de Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesinin  yürüttüğü soruşturma kapsamında Trump’ın geçmişe dönük vergi  kayıtlarına erişimine izin verdi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump’ın emlak şirketi  tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sigorta ve banka  dolandırıcılığı soruşturması için Trump’ın muhasebe firması Mazars USA
LLP’den 8 yıllık mali kayıtları mahkemeye sunmasını istemişti. Vance’in ofisi Yüksek Mahkeme’nin kararının ardından yaptığı  açıklamada, "Çalışma devam ediyor" dedi. Vance, soruşturmanın artık daha geniş olduğunu ve potansiyel  banka, vergi ve sigorta dolandırıcılığının yanı sıra iş kayıtlarının  tahrif edilmesine odaklanabileceğini belirtti.


Vance, 2019’dan bu yana Trump’ın vergi beyannameleri ve diğer  finansal bilgilerine ulaşmaya çalışırken, Trump’ın hukuk ekibi  Trump’ın o dönem Başkanlık koltuğunda oturduğu için  soruşturulamayacağını savunmuştu. Trump ise, Vance’in soruşturması  için “Amerikan tarihindeki en kötü cadı avının devamı”  değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz sene temmuz ayında 7’ye 2 oy ile Trump’ın vergi beyannamesi talebinde bulunan geniş dokunulmazlık  iddialarını reddetmişti. Vance, Trump’ın New York’taki mülklerine  verilen kredileri ve 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddialarını  araştırıyordu.