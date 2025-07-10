Trump'ın vergi planı Japon ekonomisini zorlayabilir!

Daiwa Securities'in ekonomistlerinden Kento Minami, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi ve Japon ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulaması halinde Japonya ekonomisinin olası etkilerine dair bir değerlendirme yaptı.

Minami'ye göre böyle bir adım, Japonya'nın reel gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) kümülatif olarak yüzde 1,1 oranında bir küçülmeye yol açabilir. Ekonomist, 2024 mali yılında yüzde 0,8 olması beklenen büyümenin, Mart 2026'da sona erecek dönemde yüzde 0,1 ila yüzde 0,2'ye gerileyebileceğini öngörüyor. Ancak bu yavaşlamaya rağmen genel etkinin 'yönetilebilir' düzeyde kalacağını savunuyor.

"Dirençli iç talep ve politika desteği ile dengelenecek"

Minami, "Trump tarifelerinin Japon ekonomisinde ciddi şoklara yol açması pek olası değil. İhracata vurulacak darbe, dirençli iç talep ve politika desteği ile bir miktar dengelenecektir" ifadelerini kullandı.

Para politikasına dair öngörülerde de bulunan Minami, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) mevcut sıkılaştırma eğiliminden kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirterek "Yapısal işgücü kıtlığı nedeniyle enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam ederken, BOJ'un uzun vadede kademeli faiz artırımlarına devam etmesi muhtemeldir" dedi.

BOJ, bu yıl başında faiz oranını yüzde 0,5'e yükseltmişti. Piyasa aktörleri ise, küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle bankanın bu politikasını sürdürüp sürdürmeyeceğine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.