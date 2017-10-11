Trump'ın vergi reformu, borsayı uçurur mu?
Vergi reformuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Eğer kongre vergi reformunu onaylarsa, hisse senedi piyasalarındaki rakamlar hızla büyür" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Trump başkanlığa geldiği 8 Kasım'daki seçimden sonra hisse senedi piyasasının yüzde 25 büyüyerek 5.2 trilyon dolara yükseldiğini dile getirdi.
Vergi reformuyla ilgili de konuşan Trump, "Demokratlar devasa vergi ve suç üreten sınırlar istiyorlar. Cumhuriyetçiler ise tarihteki en büyük vergi indirimini ve duvar istiyorlar. Eğer kongre vergi reformunu onaylarsa, hisse senedi piyasalarındaki rakamlar hızla büyür" değerlendirmesini yaptı.