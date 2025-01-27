Trump'ın yaptırımla tehdit ettiği Kolombiya, göçmenleri kabul etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri de taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemiş, süreç için bir protokol oluşturulmasını istemişti.

Trump'tan yüzde 50 gümrük vergisi tehdidi

Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump da, Kolombiya'ya tarife ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

Kriz aşıldı

Petro ise Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı. Ancak iki ülke arasındaki kriz aşıldı.

Kolombiya göçmenleri kabul etti

Beyaz Saray, Kolombiya'nın tüm "yasadışı yabancıların" sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda Trump'ın şartlarını kabul ettiğini duyurdu.

Sözcü Leavitt, Kolombiya'dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını" bildirdi.

Leavitt, Trump'ın, Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya'dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimlerini, sınır dışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettireceğini açıkladı.