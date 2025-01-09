Trump'ın yemin törenine rekor bağış! 170 milyon doları aştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni için toplanan bağış miktarı 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bağışlar, genellikle geçit töreni ve balo gibi töreni çevreleyen türlü etkinliklerin giderlerinin karşılanmasında kullanılıyor.

Yemin töreni hazırlıklarıyla ilgilenen komitenin, 20 Ocak tarihine kadar 200 milyon dolardan fazla bağış toplayacağını öngören bir yetkili, tören masraflarından artması muhtemel paranın gelecekte kurulacak bir başkanlık kütüphanesi için kullanılmasının planlandığını aktardı.

Biden için toplanan miktarın 3 katı

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, Trump'ın yemin töreni komitesi tarafından bugüne kadar toplanan rekor düzeydeki bağış, 4 yıl önce mevcut başkan Joe Biden'ın töreni için toplanan yaklaşık 62 milyon dolarlık miktarın neredeyse 3 katı. Trump'ın 2016'daki ilk yemin törenine de yaklaşık 107 milyon dolar bağış yapılmıştı.

Büyük teknoloji şirketlerinden büyük katkı...

Facebook ile Instagram'ın sahibi Meta şirketi, geçen ay törende kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolarlık bağışlarda bulunmuştu. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman da 1 milyon dolar değerinde kişisel bağış yapmayı planladığını belirtmişti.