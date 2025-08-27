Trump'ın yeni Fed adayı kim olacak? İki isim gündemde!

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığını açıkladığı Fed Guvernörü Lisa Cook'un yerine getireceği isim için çalışmalara başladı.

Cook'u görevden alma yetkisine sahip olup olmadığı tartışılan Trump'ın, potansiyel adaylar arasında ekonomi danışmanı Stephen Miran ve eski Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass'ı değerlendirdiği belirtiliyor.

"Bu pozisyon için çok iyi insanlarımız var"

Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu pozisyon için çok iyi insanlarımız var. Belki de kafamda beğendiğim biri var" ifadelerini kullandı.

Başkan'ın daha önce Miran'ı Fed Yönetim Kurulu'ndaki farklı bir sandalye için aday gösterdiği, şimdi ise Cook'un 2038'de sona erecek uzun vadeli koltuğu için değerlendirebileceği ifade ediliyor. Malpass ise Fed'in faiz indirimlerinde yeterince hızlı davranmadığını savunan Trump'a yakın bir isim olarak öne çıkıyor.