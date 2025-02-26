Trump'ın yeni göçmen planı! Herkesin parmak izini alacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yeni sistem aracılığıyla ülkedeki düzensiz göçmenlerin parmak izi vererek ve adreslerini bildirerek kayıt altına alınacağını, gerekli bilgileri yetkililere sağlamayanların para veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Açıklamada, 14 yaş ve üzeri bütün düzensiz göçmenleri kapsayan uygulamanın yasallığının Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nda geçen bir bölüme dayandırıldığı ifade edildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi internet sitesinde paylaşılan bültende de yakında kayıt için form oluşturulacağı bilgisi paylaşıldı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Fox News'e verdiği demeçte, söz konusu göçmen kayıt planını, "Trump'ın Amerikan halkına verdiği sözleri hayata geçirmeye yardımcı bir araç" olarak tanımladı.