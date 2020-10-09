Trump’ın yeni hedefi Çinli fintek devleri

09 Ekim 2020

HİLAL SARI

ABD’de yeni teşvik paketine ilişkin karamsarlığın dağılmasıyla piyasalar hafif yükselişli seyrederken, ABD basınında Başkan Donald Trump hükümetinin Çinli fintek devlerine yaptırım uygulamanın yollarını aradığı öne sürüldü. Bloomberg News, Trump'ın hükümetinin şimdi de Hong Kong borsasında rekor halka arza hazırlanan Ant Group’a ve WeChat’in sahibi Tencent Holdings’e ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle kısıtlama getirmeyi değerlendirdiğini yazdı. Huawei ve Bytedance’in ardından, ABD’nin şimdi de Çinli finans devlerini hedef alacak olması, iki süper güç arasındaki ticaret savaşlarının yeni ve önemli bir bacağı.

Son haftalarda iki Çinli şirketin ödeme platformlarına yönelik kısıtlamalar getirmeye ilişkin görüşmelerin hız kazandığını, ancak henüz nihai bir karar verilmediği belirtiliyor. Ant Group’un Alipay ve Tencent’in WeChat ödeme platformları büyük ölçüde yuan hesabı olan Çinli vatandaşlar tarafından kullanılıyor. ABD’deki işlemlerin çoğu Çinli turist ve şirketlerden ödeme kabul eden ABD’li şirketlerle gerçekleşiyor. Öte yandan Washington Post ABD hükümetinin İran’ın finans sektörüne yönelik yeni yaptırımlar da getirmeye hazırlandığını yazdı.

‘Sanal tartışmaya katılmam’



3 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde ABD başkanları arasında ikincisi gerçekleşecek televizyon düellosunun sanal olarak gerçekleştirilmesine karar verilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, “sanal bir tartışmaya katılıp vaktini harcayamayacağını” söyledi. Düello Trump’ın - dün itibariyle semptom sergilemediği belirtilse de - COVID-19 olması nedeniyle sanal yapılacaktı.

Pence-Harris düellosu sakin ve ‘sinekli’



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris arasındaki televizyon düellosu, Trump-Biden müzakeresinden çok daha sakin ve saygılı şekilde gerçekleşti. İki adayın arasına COVID-19 nedeniyle pleksi cam yerleştirilirken, COVID-19 pandemisi, Çin’le süren ticaret savaşları, olası Biden hükümetinin kaya petrolüne olan yaklaşımı, ABD’de en yüksek mahkemenin yeni tartışmalı adayı gibi konular ele alındı. Ancak Mike Pence’in kafasına müzakere sırasında konan ve başkan yardımcısını bir süre rahatsız eden bir sinek, hem ABD basınında hem de sinek için özel Twitter hesabı bile açılan sosyal medyada içerikten daha fazla ilgi çekti.