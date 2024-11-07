Trump'ın yeni kabinesindeki muhtemel isimler belli oldu! Elon Musk'a kritik görev

ABD'de başkanlık yarışından zaferle çıkan Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak merak ediliyor.

Trump kabinesinin muhtemel adayları belli oldu

Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilenler dışişleri, savunma, hazine ve adalet bakanları ile ulusal güvenlik danışmanı öne çıkıyor. Öte yandan Amerikan medyasına göre Trump'ın kabinesini oluşturacağı muhtemel isimler belli oldu.

Dışişleri bakanı adayları

Trump döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede yine aynı görev için zikrediliyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Pompeo, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü de yürütmüştü.

(Mike Pompeo)

Uzun yıllardır Florida Senatörü olan ve Trump'la yakın ilişkisi bulunan Marco Rubio da dışişleri bakanlığına düşülen isimler arasında. Senatoda Dış İlişkiler Komitesinde de görev yapan ve özellikle Rusya, İran ve Çin konusundaki şahin çıkışlarıyla bilinen Rubio, olası bir teklif karşısında görev alabileceğini belirtmişti.

Mike Pompeo ve Marco Rubio dışında, Arkansas Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Tom Cotton, Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Robert O'Brien'ın, Trump döneminde ABD'nin Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Ric Grenell'in ve Tennessee Senatörü Bill Hagerty'nin isimlerinin de dışişleri bakanlığı veya ulusal güvenlik danışmanlığı için geçtiği kaydediliyor.

Yeni savunma bakanı için adaylar

Dışişleri için adı geçen Mike Pompeo ve Tom Cotton, yeni savunma bakanı da olabilir.

Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'un ismi de savunma bakanlığı için listede yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rumsfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalıştı.

Hazine bakanı adayları

Kabinedeki ne önemli koltuklardan biri olan hazine bakanlığı için adı geçen kişiler arasında yatırımcılar, eski kabine üyeleri ve iş insanları bulunuyor.

Ünlü yatırımcı ve Trump'ın geçiş sürecini yönetmesi için belirlediği iki isimden biri olan Howard Lutnick'in ismi hazine bakanlığı için anılıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Lutnick, seçim sürecinde Trump'a yüklü bağışlarıyla dikkat çekmişti.

(Howard Lutnick)

İlk döneminde Trump'ın kabinesinde Ticaret Temsilcisi olarak 4 yıl görev yapan Robert Lighthizer de hazine bakanlığı için adı geçenler arasında yer alıyor.

Diğer yandan Trump'ın ilk döneminde Sermaye Piyasası Kuruluna başkanlık eden Jay Clayton, yine ilk döneminde Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyinde rol alan Larry Kudlow ve milyarder yatırımcı John Paulson gibi isimlerin bu listede yer aldıkları ifade ediliyor.

Özel kalem müdürü adayları

Daha önce Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini de yürüten Kevin McCarthy'nin Trump'ın yeni özel kalem müdürü olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan bu pozisyon için Trump'ın seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles ve Trump'ın eski Beyaz Saray danışmanlarından Brooke Rollins'in de adının geçtiği kaydediliyor.

Olası diğer kabine adayları

Seçim kampanyası sürecinde yarıştan Trump lehine çekilen Robert F. Kennedy'nin de Trump'ın yeni kabinesinde görev almasına güçlü bir olasılık olarak bakılıyor. Kennedy'nin yeni kabinede sağlık bakanlığı görevine getirilebileceği ya da danışman olarak görev yapabileceği öngörülüyor.

Utah Senatörü Mike Lee'nin yeni kabinede adalet bakanı olabileceği kaydedilirken, eski federal savcı Lee'nin 2020'deki seçimlerden sonra Trump'ın karşılaştığı dava süreçlerinde perde arkasında Cumhuriyetçi Başkan'a yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

Ön seçim sürecinde Trump'a karşı yarışan ancak bir süre sonra Trump lehine yarıştan çekilen Vivek Ramaswamy'nin ismi de İç Güvenlik Bakanlığı için geçiyor.

North Dakota Valisi Doug Burgum'un enerji veya içişleri bakanlığı pozisyonlarından birine getirilebileceği ifade ediliyor.

Musk'a danışmanlık görevi

Kampanya sürecinde Trump'a güçlü destek veren Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk'ın da kabinede danışman olarak görev alması bekleniyor.

Yeni bakanlar nasıl seçilecek

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın önünde atanmayı bekleyen yaklaşık 4 binden fazla pozisyonun 1200 kadarı Senatonun onayına tabi. 2016'da başkanlık koltuğuna oturan Trump, Senatoda çoğunluğun Demokratlarda olması sebebiyle birçok adayının onay süreçlerini uzun süreler beklemek zorunda kalmıştı.

Başta bakanlar olmak üzere Trump'ın yeni kabinesini şekillendirecek isimlerin, bu sefer Senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için daha kısa sürelerde onay alması bekleniyor.