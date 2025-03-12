Trump'ın yeni tarife bombası bakırda olabilir!

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya karar verdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi bugün resmen yürürlüğe girdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 'ABD'deki yurt içi üretim güçlendirilene kadar' yeni tarifeleri hiçbir şeyin durduramayacağını ifade etti.

ABD'li bakan, Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'la planlanan toplantısının ülkeler arası harareti düşürmeyi amaçlayacağını, ifade etti.

Lutnick, ulusal düzeyde ticaret konusunda müzakere etmek için Mark Carney'nin Kanada başbakanı olarak tam olarak göreve gelmesini bekleyeceğini belirtti.