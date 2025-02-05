Trump'ın yok etmekle tehdit ettiği İran'dan 'nükleer silah' cevabı

İran'a 'baskı' politikasına yeniden başlan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu iddia etmişti. Trump'ın iddialarına İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'den yalanlama geldi.

İslami, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

'Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmadık'

Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönündeki açıklamasının "açık bir nokta" olduğunu söyleyen İslami, "İran hiçbir zaman bir nükleer silah programına sahip olmadı ve olmayacak. İran, güvenlik denetimi anlaşması ve NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) çerçevesinde barışçıl nükleer faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'Misilleme yaparlarsa İran yok edilecek'

Trump ise dün 'İran'a maksimum baskı' kararnamesini imzalarken, Tahran'ın misilleme yaparak kendisini öldürmeye çalışması halinde İran'ın yok edileceğini söyledi.



