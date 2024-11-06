Trump'ın zaferi ABD borsasına yaradı

Eski Başkan Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanacağı yönündeki beklenti borsalara alım getirdi. ABD'de alımlar nedeniyle vadeli işlemler yükseldi.

Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 1.133 puan (yaklaşık yüzde 2,7) değer kazandı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2,4, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 1,8 arttı. Mavi çipli endeks Dow, Kasım 2022’den bu yana ilk kez bir günde 1.000 puanın üzerinde bir artış yaşadı.

Trump’a bağlı sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group’un hisseleri ise Robinhood platformunda gece saatlerinde yüzde 40 oranında değer kazandı.