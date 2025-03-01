Trump'ın Zelenski'yi payladığı o anlar dünyanın 1 numaralı gündemi! Peki perde arkasında neler yaşandı?

Dünya dün Beyaz Saray’daki Zelenski-Trump görüşmesini konuşuyor… ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi yardımcısı J.D. Vance ile birlikte kameralar önünde yerin dibine soktu. Zelenski’nin Beyaz Saray’dan kapı dışarı edilmesiyle sonuçlanan ‘ağız dalaşı’ sonrası Ukrayna lideri, Fox News’e konuştu.

Dünyanın gözü önünde cereyan eden ve diplomasi tarihinin en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçen olayda Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile barış anlaşması müzakerelerinde "hiçbir taviz verilmemesi" gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise bir ateşkes anlaşması imzalanması gerektiğini vurguladı, "Halkınız çok cesur, ancak ya bir anlaşma yapacaksınız ya da biz yokuz" dedi. Bunun üzerine Zelenski, güvenlik garantileriyle bir ateşkes anlaşması istediğini söyleyerek cevap verdi.

'Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık'

Zelenski'nin ileride Rusya nedeniyle ABD'nin güvende hissetmeyeceğini söylemesinin ardından Trump, "Ne hissedeceğimizi bize dikte edecek konumda değilsiniz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık" şeklinde cevap verdi.

Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD’nin yardımları konusunda "çok minnettar olmadığını", Rusya ile bir barış anlaşmasına varmak için taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Sonrasında iki lider arasında şu dialoglar yaşandı:

Trump: Şu anda gerçekten çok iyi bir konumda değilsiniz. Kendinizi çok kötü bir duruma düşürdünüz. Şu anda elinizde kartlar yok. Bizimle birlikte kartlara sahip olmaya başlarsınız.

Zelenski: Ben kartlarla oynamıyorum.

Trump: Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsun, III: Dünya Savaşı’yla kumar oynuyorsun.

Laf arasında Biden'a 'aptal' dedi

Akabinde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenski’yi ev sahibi Amerika’ya yönelik saygısız olmakla suçladı. Trump da “O kadar da müteşekkir davranmıyorsunuz” dedi. Vance de Ukrayna liderine “Bir kez olsun teşekkür ederim dedin mi” diye çıkıştı.

Trump, selefi Biden için de ‘aptal başkan’ ifadesini kullanırken “Aptal başkan aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik, askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı bu savaş iki haftada biterdi” dedi.

Beyaz Saray’dan kapı dışarı ettiler

Daha sonra Trump, durumu değerlendirmek üzere aralarında Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in de bulunduğu kilit danışmanlarıyla Oval Ofis'te bir araya geldi.

CNN’in haberine göre; görüşme sonrası Trump, Zelenski’nin müzakere edecek durumda olmadığına karar verdi. Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’a talimatı verdi: Zelenski için Beyaz Saray’dan gitme vakti geldiğini iletin.

Yemek bile yiyemediler

Zelenski’nin beraberinde heyet, Oval Ofis’in yanındaki ayrı bir odada duruyordu. CNN bunun yabancı liderlerin Beyaz Sarayı ziyaretlerinde standart bir uygulama olduğunu hatırlattı. Sonrasında heyet öğle yemeği için bir araya geliyor.

Fakat Ukraynalılar dün Beyaz Saray’da yemek yiyemedi. Menü yeşil salata, biberiyeli kızarmış tavuk, krem brüleden oluşurken tabaklar dokunulmadan kaldı.

Hazırlanan yiyecekler basın sekreterinin ofisinin dışındaki koridorda el arabalarının yanında dururken Ukraynalılara gitmeleri talimatı verildi.

Beyaz Saray yetkilisi, Ukraynalıların karşı çıktıklarını ve görüşmelere devam etmek istediklerini söyledi. Ancak kendilerine hayır cevabı verildi.

Zelenski kısa bir süre sonra Beyaz Saray’dan ayrıldı, Hudson Enstitüsü'nde öğleden sonra yapmayı planladığı konuşmayı da iptal etti.

‘Barış yapmayacak birini aramıyoruz’

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zelenski’nin masaya geri dönmek istediğini fakat buna izin veremeyeceğini söyledi.

Zelenski ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. 10 yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz." dedi.

Trump, Zelenski'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor" yorumunu yaptı.

Zelenski Fox News’e konuştu

Ukrayna lideri, Beyaz Saray’da yaşanan skandalın ardından Amerikan Fox News televizyonuna konuştu.

Bret Baier’in yayınına çıkan Zelenski, “Ukrayna’nın ABD yardımı olmadan Rus güçlerine karşı koymasının çok zor olacağını” söyledi.

Kameralar önünde yaşanan hadisenin iki taraf için de iyi olmadığını belirten Zelenski, Trump’ın Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tutumunu bir anda dağiştiremeyeceğini anlaması gerektiğini aktardı.

Zelenski, Ukrayna’nın güvenlik garantileri olmadan Rusya ile bir barış anlaşmasına girmeyeceğini yineledi.

Trump'tan özür dileyecek mi?

Sunucu Baier’in Trump ile ilişkilerin yaşanan tartışmanın ardından kurtarılabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna Zelenski şu yanıtı verdi:

* Evet, tabii ki, zira bu iki başkandan daha öte bir ilişki. Halklarımız arasında tarihi ilişkiler, güçlü ilişkiler var ve bu yüzden her zaman halkımızın halkınıza teşekkürüyle başlıyorum konuşmama. Elbette başkana, Kongre’ye müteşekkirim fakat ilk önce halkınıza müteşekkirim. Halkınız halkımızı kurtardı.

Ukrayna lideri, Baier’in Trump’tan özür dileyip dilemeyeceği yolundaki sorusuna ise “Kötü bir şey yaptığımızdan emin değilim. Sadece dürüst olmak istedim ve ortaklarımızın durumu doğru şekilde anlamasını istedim, ben her şeyi doğru anlıyorum" şeklinde yanıt verdi.