Trump'ın ZTE'yi kurtarma planı, ABD yönetimini karıştırdı

16 Mayıs 2018

ABD Kongresi'nden birçok milletvekili, Başkan Donald Trump'ın Çinli telekomünikasyon devi ZTE'yi kurtarma hamlesine karşı çıktı.

ABD, geçen ay Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Trump ise, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi Cinping ile beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtmişti.

ABD ve Çin heyetleri arasında ticaret alanındaki sorunların çözümü için düzenlenen görüşmeler bu hafta Washington'da devam ediyor. ABD yönetimi, Çin'in ABD'den tarım iyhalatına yönelik yeni vergilerin kaldırılması karşılığında ZTE'ye yönelik yasağın hafiletilmesini öneriyor.

"ZTE, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit"

ABD'li milletvekilleri ise Trump'ın ZTE için yaptırımları hafiletmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Çinli şirketin "ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit" olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Yönetimin Çin'le bu konuda anlaşmayacağını umuyorum" dedi. Kongrenin Dış İlişkiler Komitesi'nde Asya ile ilgili bir oturumda konuşan Rubio, "Çinliler bizim geliştirdiğimiz üretimi kendi kalkınmaları için bizden çalıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu Finans Komitesi'nin Demokrat üyesi Ron Wyden da, "Günlerce Çinlilerin teknolojimizi çaldığını söyledikten sonra şimdi tek taraflı anlaşmalar yapmak ne anlama geliyor?" diye konuştu. Aralarında Wyden'ın da bulunduğu 32 Demokrat milletvekili de, Trump'ın Çin'in çıkarlarını ABD güvenliğinin önüne koyduğunu dile getirdikleri bir bildiriyi imzaladı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mac Thornberry ise, Kongre'nin ZTE'ye yönelik yasağın kaldırılmasını onaylayacağına inanmadığını kaydetti.

Trump'tan Çinli şirketi kurtarma talimatı