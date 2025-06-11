Trump'la çatışan Elon Musk'tan "pişmanım" açıklaması

Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

"Ben olmasaydım seçimi kaybederdi"

Musk ise Trump'a "Ben olmasaydım seçimi kaybederdi" diyerek karşışlık vermiş, tasarının bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracağını ifade etmişti. Musk ayrıca, çocuklara yönelik cinsel tacizden yargılanırken intihar eden Jeffrey Epstein dosyalarında Trump'ın adının da geçtiğini iddia etmişti.

Musk, X sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak ileri gittiğini ve bundan pişmanlık duyduğunu açıkladı.

"Fazla ileri gittiğim"

"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Trump 'hayal kırıklığı' demişti

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.