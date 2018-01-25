Trump'la Netanyahu'dan İran ve Kudüs mesajları

25 Ocak 2018

ABD Başbakanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Davos’ta ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımanın tarihi bir karar olduğu ve İran ile 5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmanın “felaket bir anlaşma” olduğu yinelendi.

ABD ve İsrail ilişkileri hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadığını vurgulayan Trump şu açıklamaları yaptı:

“Dürüstçe şunu da söyleyebilirim, Başbakan Benjamin Netanyahu ile kişisel olarak da yakın dostuz.

İsrail’le aralarında ticaretin de olduğu birçok konuda devam eden müzakerelerimiz var.

Ama bunlar arasında en büyük hamle – ki çok tarihi ve önemli bir hamleydi – bildiğiniz gibi ABD elçiliğimizi Kudüs’e taşıyacağımız. Ve bildiğiniz gibi bu çok gecikmiş bir hamleydi. Yıllarca gecikmiş bir hamle… Bu yüzden de elçiliğin küçük bir versiyonunu gelecek sene Kudüs’te açıyor olacağız. Bu çok büyük bir onur.”

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump’a kararı için özellikle teşekkür ederek şu açıklamaları yaptı: “Sayın Başkan, bu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD elçiliğini tanıma kararınızın ardından ilk görüşmeniz, o yüzden önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu kararınız her zaman hatırlanacak ve halkımızın kalbinde – gelecek nesillerde dahi yer edecektir.” “İnsanlar bunun barış sürecini geri götürdüğünü söylüyor ama ben bunun barış görüşmeleri adına bir ilerleme olduğunu söylüyorum. Çünkü bu karar tarihi, mevcut gerçekleri yansıtıyor, gerçeklere dayanıyor. Tarihi tanıyarak tarih yazdınız. Ve bunu hiç unutmayacağız.”

“Sizi ayrıca İran nükleer anlaşması konusunda da sonuna kadar destekliyoruz. Bunun felaket bir anlaşma olduğunu söylemiştiniz. Eğer bu anlaşmadaki eksikler ve hatalar düzeltilmezse anlaşmadan çekileceğinizi söylemiştiniz. Bilmenizi istiyorum, eğer böyle bir karar verirseniz, sizi sonuna kadar destekleyeceğiz.”

Kaynak: DHA