Trump–Maduro hattı gerildi: Gizli görüşme talepler yüzünden çıkmaza girdi

Miami Herald gaze­tesinin, görüşme­ye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habe­re göre, Trump ve Maduro ara­sında geçen hafta yapılan tele­fon görüşmesi kısa sürede tı­kandı. Kaynaklar, Maduro’nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordu­sunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia et­ti. Maduro’nun kendisi ve yakın çevresi için de “işledikleri iddia edilen suçlara” karşı “küresel af” istediğini aktaran kaynaklar, Trump’ın ise bu talepleri red­dettiği ve Maduro’ya “kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülke­den) güvenli çıkış imkanı sağla­nabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği” mesa­jını ilettiğini dile getirdi. Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tut­ma talebinin, 1991’de Nikaragu­a’da yaşanan modele benzer bir “gölge iktidar” yapısı oluştura­bileceği gerekçesiyle Washing­ton tarafından kabul edilmedi­ğini ifade etti.

“Görüşme ne iyi ne de kötü geçti”

Venezuela yönetiminden Trump’ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Baş­kanı Trump, 29 Kasım’da Ve­nezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatıla­cağını açıklamıştı. Trump, ga­zetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüş­menin yapıldığını doğrularken, “Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem” ifade­sini kullanmıştı. Venezuela da Trump’ın Venezuela ve çevre­sindeki hava sahasının tama­men kapatılacağına ilişkin açık­lamasının ardından “egemen­lik ihlalini” gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Ör­gütüne (ICAO) şikayette bulun­duğunu bildirmişti.

“ABD operasyona hazır”

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararna­me kapsamında Latin Ameri­ka kökenli uyuşturucu kartel­leriyle yerinde mücadele ge­rekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı­nı vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş ge­milerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Ba­kanı Pete Hegseth de ABD or­dusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Ve­nezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülke­de 4,5 milyon milis gücünü se­ferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır ol­duğunu açıklamıştı. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tek­neleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya de­vam etmesi hem Venezuela yö­netimi hem de uluslararası ka­muoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların “uluslarara­sı hukuka aykırı olduğu” savu­nulmuştu. ABD’nin, “uyuştu­rucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle gönderdiği dünya­nın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubu­nun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

“Gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalı”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “Tamamen yasa dışı.” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği’ne (AB) Venezuela çağrısında bulunan Petro, şunları kaydetti: “Venezuela’nın daha fazla demokrasiye ihtiyacı var ve demokrasi yalnızca ülkenin kendi iç güçlerinin ve halkının eseri olabilir. Hiçbir hava yolu şirketi, herhangi bir ülkenin hava sahasıyla ilgili yasa dışı talimatları kabul etmemelidir. Başkan Trump’a, insan uygarlığının birikimi olan uluslararası hukuk düzenine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği’nden, AB ile Latin Amerika ve Karayipler arasında varılan anlaşma doğrultusunda,

Venezuela uçuşlarını normalleştirmesini veya bunu yapmayan şirketleri cezalandırmasını talep ediyorum.” Petro, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden “korkmadan” sesini yükseltmesini isteyerek, “Tüm Latin Amerika ve Karayip ülkelerine, normal uçuşlarını yeniden başlatma çağrısında bulunuyorum. Kolombiya’da ise yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve yalnızca OACI ya da Kolombiya hükümetinin talimatlarını takip etmeyen şirketlerin cezalandırılması gerekir. İnsanlık serbestçe uçabilmelidir ve gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır” değerlendir-mesinde bulundu.

Maduro hükümeti, OPEC’e mektup gönderdi

Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, ABD’nin, Venezuela’nın hava sahasıyla ilgili duyurusunun ülke egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi. Araguayan, ICAO’ya durumu açıklayan yazılı bir şikayette bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu tür bir eylem, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 17 No’lu ekinde ağır bir suç olarak tanımlanan yasa dışı müdahale niteliğindedir. Çünkü yanlış bilgi yayarak havacılık operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca ABD’nin böyle bir açıklama yapma yetkisi yoktur ve bunun hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.”

Araguayan, Venezuela hava sahasının düzenlenme yetkisine sahip tek kurumun Ulusal Havacılık Otoritesi (INAC) olduğunu hatırlatarak, “Hiçbir yabancı güç, hiçbir şekilde Venezuela yargı yetkisinin yerine geçemez” açıklamasında bulundu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) bir mektup gönderdi. Mektupta, Venezuela’nın doğal enerji kaynaklarını kararlılıkla savunacağı vurgulanarak, ülkenin hiçbir şantaja ya da tehdide boyun eğmeyeceği ifade edildi.