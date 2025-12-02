Trump–Maduro hattı gerildi: Gizli görüşme talepler yüzünden çıkmaza girdi
Miami Herald’ın haberine göre Trump ile Maduro arasındaki sürpriz telefon görüşmesi, Venezuela liderinin “ordu kontrolü” ve “küresel af” talepleri nedeniyle kısa sürede tıkandı. Washington’un bu şartları reddettiği, buna karşılık Maduro ve ailesine “hemen ülkeyi terk etmeleri halinde güvenli çıkış” önerdiği iddia edildi.
Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkandı. Kaynaklar, Maduro’nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti. Maduro’nun kendisi ve yakın çevresi için de “işledikleri iddia edilen suçlara” karşı “küresel af” istediğini aktaran kaynaklar, Trump’ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro’ya “kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği” mesajını ilettiğini dile getirdi. Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991’de Nikaragua’da yaşanan modele benzer bir “gölge iktidar” yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.
“Görüşme ne iyi ne de kötü geçti”
Venezuela yönetiminden Trump’ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump, 29 Kasım’da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, “Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem” ifadesini kullanmıştı. Venezuela da Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasının ardından “egemenlik ihlalini” gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.
“ABD operasyona hazır”
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların “uluslararası hukuka aykırı olduğu” savunulmuştu. ABD’nin, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.
“Gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalı”
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “Tamamen yasa dışı.” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği’ne (AB) Venezuela çağrısında bulunan Petro, şunları kaydetti: “Venezuela’nın daha fazla demokrasiye ihtiyacı var ve demokrasi yalnızca ülkenin kendi iç güçlerinin ve halkının eseri olabilir. Hiçbir hava yolu şirketi, herhangi bir ülkenin hava sahasıyla ilgili yasa dışı talimatları kabul etmemelidir. Başkan Trump’a, insan uygarlığının birikimi olan uluslararası hukuk düzenine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği’nden, AB ile Latin Amerika ve Karayipler arasında varılan anlaşma doğrultusunda,
Venezuela uçuşlarını normalleştirmesini veya bunu yapmayan şirketleri cezalandırmasını talep ediyorum.” Petro, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden “korkmadan” sesini yükseltmesini isteyerek, “Tüm Latin Amerika ve Karayip ülkelerine, normal uçuşlarını yeniden başlatma çağrısında bulunuyorum. Kolombiya’da ise yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve yalnızca OACI ya da Kolombiya hükümetinin talimatlarını takip etmeyen şirketlerin cezalandırılması gerekir. İnsanlık serbestçe uçabilmelidir ve gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır” değerlendir-mesinde bulundu.
Maduro hükümeti, OPEC’e mektup gönderdi
Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, ABD’nin, Venezuela’nın hava sahasıyla ilgili duyurusunun ülke egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi. Araguayan, ICAO’ya durumu açıklayan yazılı bir şikayette bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu tür bir eylem, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 17 No’lu ekinde ağır bir suç olarak tanımlanan yasa dışı müdahale niteliğindedir. Çünkü yanlış bilgi yayarak havacılık operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca ABD’nin böyle bir açıklama yapma yetkisi yoktur ve bunun hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır.”
Araguayan, Venezuela hava sahasının düzenlenme yetkisine sahip tek kurumun Ulusal Havacılık Otoritesi (INAC) olduğunu hatırlatarak, “Hiçbir yabancı güç, hiçbir şekilde Venezuela yargı yetkisinin yerine geçemez” açıklamasında bulundu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) bir mektup gönderdi. Mektupta, Venezuela’nın doğal enerji kaynaklarını kararlılıkla savunacağı vurgulanarak, ülkenin hiçbir şantaja ya da tehdide boyun eğmeyeceği ifade edildi.