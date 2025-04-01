Trump’tan 1 milyar dolar üzeri yatırımlar için yeni ofis

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye büyük ölçekli yatırımları çekmeyi hedefleyen yeni bir kararnamenin altına imza attı. Kararname ile, yatırımların önünü açacak bir ofisin kurulması resmileşti.

Özellikle 1 milyar dolar üzeri yatırımlar için

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yatırım ofisi ABD Ticaret Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek. Açıklamada, bu yapının özellikle 1 milyar doların üzerindeki yatırım projelerinin daha hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesi için kurulacağı belirtildi.

Yeni ofisin işleyişine dair detaylara da açıklamada yer verildi. Buna göre, büyük ölçekli yatırımları ABD’ye yönlendirmek amacıyla, düzenleyici engellerin azaltılması, izin süreçlerinin hızlandırılması, yatırımcıların karşılaştığı sorunlara karşı kurumsal koordinasyon sağlanması gibi adımlar atılacak. Ayrıca, ulusal kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, laboratuvarlarla işbirliği yapılması ve eyalet yönetimleri ile kalkınma kuruluşlarıyla birlikte çalışma hedefleniyor.

'Önceki yönetimden daha iyi' anlaşmalar hedefi

Yeni yapılanmanın, önceki dönemde başlatılan CHIPS Program Ofisi’nin yönetimini de üstleneceği bildirildi. Açıklamada, “Ofisin, yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek 'önceki yönetimden daha iyi' anlaşmalar sağlamayı hedefleyeceği” ifadesine yer verildi.

Ofisin aynı zamanda, süreçleri sadeleştirerek hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla yatırım çekmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, bu hamleyle birlikte ABD’nin büyük ölçekli yatırımlar açısından "en cazip destinasyon" olmasının amaçlandığı belirtildi.