Trump'tan 2024 seçimlerinde adaylık mesajı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, COVID-19 salgınından ağır etkilenlere daha fazla maddi yardım yapılacağına söz verirken, görev süresi ocakta dolacak Başkan Donald Trump 2024 seçimlerinde tekrar aday olabileceğine işaret etti.

Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra koronavirüs kriziyle mücadele için daha fazla kaynak sağlayacağına ve hızla harekete geçeceğine söz vermişti. Dün bir grup işçi ve işletme sahibiyle konuşan Biden, göreve başlamadan önce Kongre tarafından onaylanacak herhangi bir acil yardım teklifinin sadece bir "kapora" niteliğinde olacağını söyledi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, işlerini kaybeden milyonlarca kişinin yanı sıra koronavirüs yasaklarından etkilenen işletmeler için bir destek paketi üzerinde aylardır devam eden müzakerelerde uzlaşı sağlayamadılar. Müzakereler devam ediyor.

Biden Delaware eyaletindeki toplantıda işçilere, "Geçiş ekibim, karşı karşıya olduğumuz çok sayıdaki krizi, özellikle de ekonomik krizi ve COVID-19 ile mücadele için bir sonraki Kongre'ye sunacağım öneriler üzerinde çalışıyor" dedi.

Trump ise, Cumhuriyetçi bir kaynağa göre Beyaz Saray'da düzenlenen bir resepsiyonda, "Yeni bir dört yıl için çalışıyoruz. Dört yıl sonra görüşürüz" dedi.

Konuya yakın bir kaynak, Trump'ın danışmanlarıyla 20 Ocak'taki devir teslim törenine katılmama konusunu görüştüğünü, bunun yerine o gün 2024 seçimi adaylığı açıklayacağını söylüyor. Kaynak henüz kesin karar verilmediğini söyledi.