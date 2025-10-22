Trump'tan 230 milyon dolarlık tazminat iddiası! 'Federal hükümet bana çok para borçlu'

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) daha önce hakkında yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle federal hükümetin kendisine yüklü miktarda borçlu olduğunu öne sürdü.

Başkan Trump, Oval Ofiste gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Times (NYT) gazetesinin, Trump'ın DOJ'un hakkında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle kendisine yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiğine dair iddiasına ABD Başkanı, "Rakamları bilmiyorum. Onlarla (avukatlarla) bu konuyu hiç konuşmuyorum. Tek bildiğim, bana çok para borçlu olacakları." ifadesini kullandı.

Trump, kendisinin para peşinde olmadığını vurgulayarak, söz konusu miktarı hayır kurumlarına bağışlayabileceğini veya Beyaz Saray'da inşaatına başlanan balo salonu için harcayabileceğini dile getirdi.

Karar mercii yine kendisi

Karar merciinin kendisi olduğunu hatırlatan Trump, "Kendime ödeme yapacağım bir karar vermek çok tuhaf. Başka bir deyişle, kendinize ne kadar tazminat ödeyeceğinize karar vermeniz gereken bir durumla hiç karşılaştınız mı?" dedi.

NYT'ın konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın DOJ'dan kendisine yönelik federal soruşturmalar nedeniyle yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiği öne sürülmüştü.