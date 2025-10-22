Trump'tan 230 milyon dolarlık tazminat iddiası! 'Federal hükümet bana çok para borçlu'
ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığının (DOJ) hakkında yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle federal hükümetin kendisine yüklü bir borcu olduğunu iddia etti. New York Times'ın 230 milyon dolarlık tazminat talebi iddiasına yanıt veren Trump, "Rakamları bilmiyorum. Tek bildiğim, bana çok para borçlu olacakları" dedi. Para peşinde olmadığını vurgulayan ABD Başkanı, bu miktarı hayır kurumlarına bağışlayabileceğini veya Beyaz Saray'daki balo salonu inşaatında kullanabileceğini dile getirdi. Trump, "Kendime ödeme yapacağım bir karar vermek çok tuhaf" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) daha önce hakkında yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle federal hükümetin kendisine yüklü miktarda borçlu olduğunu öne sürdü.
Başkan Trump, Oval Ofiste gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
New York Times (NYT) gazetesinin, Trump'ın DOJ'un hakkında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle kendisine yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiğine dair iddiasına ABD Başkanı, "Rakamları bilmiyorum. Onlarla (avukatlarla) bu konuyu hiç konuşmuyorum. Tek bildiğim, bana çok para borçlu olacakları." ifadesini kullandı.
Trump, kendisinin para peşinde olmadığını vurgulayarak, söz konusu miktarı hayır kurumlarına bağışlayabileceğini veya Beyaz Saray'da inşaatına başlanan balo salonu için harcayabileceğini dile getirdi.
Karar mercii yine kendisi
Karar merciinin kendisi olduğunu hatırlatan Trump, "Kendime ödeme yapacağım bir karar vermek çok tuhaf. Başka bir deyişle, kendinize ne kadar tazminat ödeyeceğinize karar vermeniz gereken bir durumla hiç karşılaştınız mı?" dedi.
NYT'ın konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın DOJ'dan kendisine yönelik federal soruşturmalar nedeniyle yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiği öne sürülmüştü.