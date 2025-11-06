Trump'tan ABD ekonomisine 'altın çağ' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlenen America Business Forum'da yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin gücünü övdü.

"Şu anda en büyük ekonomiye sahibiz" diyen Trump, ABD'nin ekonomik performansını "Bu Amerika'nın altın çağı" sözleriyle tanımladı.

Trump, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,8 büyüyen GSYH'nin, yıl sonunda yüzde 4,2 veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını beklediğini belirtti. İlk çeyrekteki yüzde 0,5'lik daralmanın ardından ekonomide toparlanma yaşandığını ifade eden Trump, ülkeye "trilyonlarca doların aktığını" söyledi. Ayrıca ikinci döneminin ilk yılında 21 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü beklediğini açıkladı.

İstihdam konusuna da değinen Trump, göreve geldiğinden bu yana yaklaşık 2 milyon Amerikan doğumlu kişinin istihdam edildiğini belirtti. Ancak ADP'nin Ekim raporu, yılın ilk yarısına kıyasla istihdam artışında yavaşlama olduğunu ortaya koydu. Trump ayrıca, çalışan maaşlarının son 60 yılın en hızlı artışını yaşadığını iddia etti.

Trump ve açıklanan veriler örtüşmedi

Enflasyon konusunda ise Trump'ın "fiyatlar hızla düşüyor" açıklaması, son TÜFE verileriyle örtüşmedi. Ekim ayında yıllık manşet enflasyon ve çekirdek TÜFE'nin yüzde 3 oranında arttığı görüldü.

Trump, konuşmasında Demokratlara hükümeti yeniden açma çağrısı yaparken, Cumhuriyetçilerin bu yönde 14 kez oy kullandığını söyledi. Enflasyon Düşürme Yasası'nı "en büyük aldatmacalardan biri" olarak nitelendiren Trump, yasanın enflasyonu düşürmek yerine artırdığını öne sürdü ancak iddiasına kanıt sunmadı.

Powell'a 'ahmak' dedi

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de yineleyen Trump, Powell'ı 'ahmak' olarak nitelendirerek ABD'nin "en iyi vergi oranına, en düşük enerji maliyetine ve en az düzenleyici yükümlülüğe" sahip olması gerektiğini dile getirdi.