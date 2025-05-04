Trump'tan açıklama geldi: Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mı?

NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savundu. "Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor," diyen Trump, Powell'ın politikalarına yönelik eleştirilerini yineledi.

Powell’ı görevden alıp almayacağına ilişkin soruya ise Trump, “Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Powell’ın faiz indiriminde geç kaldığını belirten Trump, görevden alınması gerektiğini savunmuştu. Ancak son dönemde eleştirilerinin tonunu yumuşatan Trump, Powell'ı görevden alma gibi bir planı olmadığını ifade etti.

Trump, daha önce de Fed'e defalarca faiz indirme çağrısında bulunmuş, yüksek faiz oranlarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini dile getirmişti.