Trump'tan açıklama: İran saldırısında hiçbir ABD'li zarar görmedi

08 Ocak 2020

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yapıyor.



Sözlerine, "ABD başkanı olduğum sürece İran, nükleer silah sahibi olmayacak" diyerek başlayan Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Dün akşamki saldırıda hiçbir ABD askeri zarar gelmemiştir. Tüm ABD askerleri güvendedir. Küçük bir zaiyat oluşmuştur. Askeri tesislerimizde minimal bir hasar oluştu.

- ABD, dünyanın bir numaralı Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırmıştır. Süleymani, en kötü savaş suçlarından sorumluydum. Kanlı sivil iç savaşlara yakıt sağladı. Binlerce ABD'li askerinin ölümlerine ve yaralanmalarına sebep oldu.

- İran'ın saldırganlığı akılsızca imzalanan nükleer anlaşmadan sonra artmıştır.

- İran'la yeni anlaşma yapılmalı dünya daha barışçıl olmalı.

- İran büyük bir ülke olabilir, şiddeti körüklemekte ve nefreti körüklediği sürece Ortadoğu'da barış ve istikrar sağlanamaz. ABD İran'a cevap vermelidir. Bugün NATO'dan çok daha fazla adım atmasını isteyeceğim.

- İran halkına ve yöneticilerine sesleniyorum. İran'ın dünyayla barış içinde yaşayabilir. Biz barış isteyen herkesle barış istiyoruz.

Trump'ın açıklamalarına piyasa ne tepki verdi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimi sonlandıracak açıklamaları sonrası piyasalarda da kısmen hareketlilik yaşandı. Açıklamadan önce 66,50 dolar seviyelerinde seyreden brent petrolün varil fiyatı, dakikalar içerisinde 65,80 seviyelerine geriledi. Dolar/TL kuru ise 5,9520'den hızla 5,91 seviyelerine çekildi. Saat: 19:55 itibarıyla 1 ABD Doları 5,9165 liradan el değiştiriyor.

Açıklamayla birlikte işlemlerin devam ettiği ABD piyasalarında yükselişe neden oldu. S&P 500, Dow Jones endeksleri değer kazandı. ABD endekslerinde ortalama yüzde 0,5 oranında artışlar yaşanıyor.

İran, ABD üslerine füze saldırı düzenlemişti

İran, ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Kasım Süleymani için misilleme olarak, çarşamba gününün ilk saatlerinde ABD'nin Irak'ta bulunan iki üssüne balistik füze saldırısı düzenledi.

Trump saldırı sonrası Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyası, İran'ın olası saldırısına karşı üslerde 'yüksek seviyede alarm' verildiğini, üslerde bulunan askerlerin ise saldırı öncesinde sığınaklara yerleştiğini bildirdi.

İran'dan yapılan değerlendirmede ise, saldırıda üslerde bulunan 80 askerin öldüğü iddia edildi.

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