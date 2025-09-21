Trump'tan Afganistan’a Bagram üssü tehdidi! 'Kötü şeyler olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'a yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaşım yapan Trump, Afganistan'da bulunan Bagram Hava Üssü'nün geri verilmesini isteyerek, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"Üssü istememizin nedeni stratejik önemi"

Trump, daha önce de Bagram Hava Üssü'nün ABD güçleri tarafından terk edilmesini eleştirerek bu konuda Joe Biden yönetimini sorumlu tutmuştu. Söz konusu üssün geri alınması için Afganistan ile görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Stratejik önemine dikkat çeken Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" açıklamasında bulunmuştu.