Trump’tan Alaska zirvesi haberlerine tepki: Sahte haber medyası

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılan görüşmeye ilişkin çıkan haberler üzerine sert açıklamalarda bulundu.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, bazı medya kuruluşlarını “sahte haber” yaymakla suçladı.

Putin’le görüşmesinde büyük bir yenilgi aldığına dair iddiaları reddeden Trump, “Aslında o (Putin), toplantıyı ABD dışında yapmak istedi ve sahte haber medyası bunu biliyor. Eğer zirveyi başka bir yerde yapsaydık Demokratların yönettiği medya, bunun ne kadar korkunç olduğunu söylerdi. Bu insanlar hasta” ifadelerini kullandı.

"Putin istediği her şeyi aldı" iddialarına yanıt

Trump, Connecticut’ın Demokrat Senatörü Chris Murphy’nin, “Putin istediği her şeyi aldı” yönündeki sözlerine de karşı çıktı. Trump, “Aslında kimse hiçbir şey almadı, henüz çok erken ama yaklaşıyoruz” dedi.

Murphy’nin, Putin’in Alaska’ya gelerek imaj kazandığına yönelik değerlendirmesine de değinen Trump, “Aslında Başkan Putin için bunu yapmak çok zordu. Bu savaş şimdi sona erebilir ancak Chris Murphy, John Bolton ve diğerleri gibi aptal insanlar bunun gerçekleşmesini daha da zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerle görüşme

Trump ayrıca bugün çok sayıda Avrupalı lideri Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı. Bazı medya organlarının bunu da “büyük kayıp” gibi yansıtmaya çalışacağını öne süren Trump, “Bugün büyük gün. Avrupalı liderleri ağırlamak ABD için büyük bir onur. Daha önce aynı anda bu kadar çok lideri ağırlamamıştım.” dedi.