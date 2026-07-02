Trump'tan Ankara'daki NATO zirvesi öncesi harcama çıkışı

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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO'nun savunma harcamalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin NATO'yu korumak için diğer ülkelerden çok daha fazla harcama yaptığını savundu.

"ABD bu harcamalardan fayda sağlamıyor"

ABD'nin söz konusu harcamalardan herhangi bir fayda elde etmediğini öne süren Trump, paylaşımında bazı ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin rakamları da sıraladı.

Trump, ABD'nin 999 milyar dolar, İngiltere'nin 90,5 milyar dolar, Fransa'nın 66,5 milyar dolar, İtalya'nın 48,8 milyar dolar ve Polonya'nın 44,3 milyar dolar katkı sağladığını belirtti.

Diğer ülkelere harcama eleştirisi

Trump, paylaşımında "Almanya da dahil olmak üzere diğer ülkelerin harcamaları ise bunlardan çok düşük" ifadelerini kullanarak mevcut tabloyu "saçma" olarak nitelendirdi.