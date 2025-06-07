Trump’tan AP’ye karşı yasal zafer: Mahkeme erişim engelini onayladı

ABD'de Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Associated Press (AP) haber ajansının Başkan Donald Trump’ın düzenlediği başkanlık etkinliklerine tam kapsamlı erişimini geçici olarak engelledi. Mahkeme, 2’ye karşı 1 oyla aldığı kararda, Beyaz Saray’ın etkinliklere hangi gazetecilerin katılabileceğine karar verme yetkisini elinde tuttuğunu vurguladı.

Trump yönetimi, AP’nin Oval Ofis, Mar-a-Lago ve Air Force One gibi kritik başkanlık alanlarına girişini kısıtlama hakkına sahip olduğunu savundu. Temyiz mahkemesinin kararı, AP’ye erişim hakkı tanıyan önceki alt mahkeme kararını geçici olarak durdurdu.

Başkan Trump, mahkeme kararının ardından Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Bugün AP’ye karşı büyük bir zafer. Amerika Körfezi ile ilgili gerçekleri ya da doğruyu ifade etmeyi reddettiler. Yalan haber” ifadelerini kullandı.

“Amerika Körfezi” talimatı krize dönüştü

Kararın arka planında ise Başkan Trump’ın “Meksika Körfezi” yerine “Amerika Körfezi” ifadesini kullanılmasını istemesi yatıyor. AP, bu değişikliğe uymayacağını açıklamış, ardından Beyaz Saray, ajansın muhabirinin bazı etkinliklere katılımını engellemişti.

Bunun üzerine AP, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin üç üst düzey yetkilisi hakkında dava açtı. Dilekçede, “ABD’deki basın ve halk, kendi kelimelerini seçme ve hükümetten misilleme görmeme hakkına sahiptir” denildi.

Dava dosyasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susan Wiles, yardımcısı Taylor Budowich ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in isimleri yer aldı.

Federal yargıç, 9 Nisan’da AP’nin başkanlık faaliyetlerine tam erişiminin sağlanması gerektiğine hükmetmişti ancak temyiz mahkemesi bu kararı şimdilik askıya aldı.

AP sözcüsü, “Karardan hayal kırıklığı duyduk. Hukuki seçeneklerimizi değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.