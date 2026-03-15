Trump'tan ateşkes mesajı: İran'la anlaşma olacaksa bu koşullar şart!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı, karşılıklı ataklarla devam ederken dünya taraflardan gelecek ateşkes mesajlarına odaklandı. Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini iddia ederken, mevcut şartların yeterli olmadığını, İran’ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ı şaşırtan saldırı

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, İran'ın Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "şaşırdığını" ifade ederken "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil" dedi.

Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini belirtti.

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

'Sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz'

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" kaydetti.

Trump ayrıca petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı.