Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj! 'Rusya'dan petrol almayın'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'tan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, NATO ve Avrupa ülkelerini Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda daha kararlı olmaya davet etti.

Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı durdurma çağrısı yapan Trump, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar" dedi.

"NATO, Avrupa bir araya gelmeli"

"Onlar işlerini yapmıyorlar. NATO bir araya gelmeli. Avrupa bir araya gelmeli" ifadelerini kullanan Trump, Avrupa'nın hâlâ Rusya'dan petrol aldığını hatırlattı.

"Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum" diyen Trump, mevcut yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek Avrupa'dan daha sert adımlar atmasını istedi.

"Anlaşma bu değildi"

Trump, ABD'nin Rusya'dan petrol almadığını vurgulayarak, "Biz Rusya'dan petrol almıyoruz. Onlar ise Rusya'dan çok fazla petrol alıyorlar. Anlaşma bu değildi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Rusya ile Ukrayna'nın halen masaya oturmadığını, bunun olası bir barış anlaşmasını geciktirdiğini ve bundan memnun olmadığını dile getirdi.