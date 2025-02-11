Trump'tan Avustralya'ya vergi ayrıcalığı adımı! Sebebi belli oldu...
Küresel ekonomi gündemini açıklamalarıyla etkilemeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yeni açıklanan gümrük vergilerini de konu alan bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında Trump, Avustralya'nın, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen gümrük vergisinden muaf tutulmasını değerlendireceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, hakkında "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı" ifadesini kullandığı yeni gümrük vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avustralya ile ticaret fazlasına sahip olduklarını dile getiren Trump, bu nedenle Avustralya'yı gümrük vergisinden muaf tutmayı değerlendireceğini ifade etti.
Albanese ise konuya dair açıklamasında, Trump'ın her iki ülkenin çıkarını da göz önünde bulundurmayı kabul ettiğini vurguladı ve kamuoyuna açıklanacak kararlar konusunda Trump ile anlaştıklarını belirtti.